Опубликованы первые кадры авиаудара международной коалиции по сирийскому Хаджину

В социальных сетях появились кадры с места атаки международной коалиции во главе с США по сирийскому Хаджину.

На фото видны огненные следы запущенных снарядов. Как известно, в ходе атаки был применен запрещенный белый фосфор. На настоящий момент данных о погибших или раненых среди мирного населения нет.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийскому Хаджину. Перед этим, в сентябре 2018 года сообщалось, что боевые корабли НАТО приблизились к берегам Сирии. В Минобороны РФ тогда заявили, что НАТО готовится нанести удар по САР, а поводом для атаки со стороны альянса может стать провокация с использованием химического оружия.