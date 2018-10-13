Момент убийства пропавшего саудовского журналиста мог быть записан на его Apple Watch - СМИ

Момент убийства и допрос пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи случайно записались на его Apple Watch. Информацию об этом распространила турецкая газета Sabah, ссылаясь на собственные источники в силовых структурах.

Как пишет издание, перед тем как войти в консульство, Хашукджи оставил своей девушке iPhone и включил запись на Apple Watch. После этого мобильное устройство «синхронизировалось с часами Apple Watch», которые находились на руке корреспондента.

Согласно опубликованному газетой материалу, в результате этого аудиозапись допроса, пыток и убийства Джамаля Хашукджи была передана на iPhone, а после автоматически загружена в приложение Apple iCloud.

«Представители саудовской разведки увидели часы на руке журналиста, после чего предприняли попытку стереть данные с устройства. Тем не менее некоторые записи уничтожить не удалось, и после их изучения стало ясно, что произошло убийство», - пишет Sabah.

В четверг американские СМИ сообщили, что Турция проинформировала США о наличии материалов, свидетельствующих о пытках и убийстве Хашукджи. Отмечалось, что упомянутые записи подтверждают факт убийства и расчленения журналиста в саудовском консульстве.

Обозреватель The Washington Post и Джамаль Хашукджи, проживавший в США, пропал в Турции 2 октября. Как рассказала его невеста, сотрудники консульства Саудовской Аравии накануне пригласили журналиста для оформления документов, а ее саму в здание не пропустили. После нескольких часов ожидания девушке сообщили, что ее жених якобы уже покинул консульство.