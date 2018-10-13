Названа возможная причина крушения теплохода в Черном море

Возможной причиной затопления теплохода в Черном море могло стать смещение груза, который он перевозил. Об этом сообщили в Морском спасательном центре Севастополя, сотрудники которого руководили эвакуацией экипажа корабля.

«Ночью, вероятно из-за смещения груза, произошел опасный крен судна, и капитан принял решение запросить помощь. С помощью проходящих судов все восемь членов экипажа были спасены, судно затонуло», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что корабль под флагом Панамы затонул в Черном море. Судно направлялось в Турцию с грузом металла. Получив сигнал о терпящем бедствие теплоходе, российские спасатели направили к месту ЧП все корабли, находившиеся в районе.

Спустя три часа дрейфующий на аварийно-спасательном плоту экипаж подобрала команда греческого танкера. Сейчас все восемь человек, два гражданина Турции и шесть - Азербайджана, следуют в порт Новороссийска. Состояние команды удовлетворительное.