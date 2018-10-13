«Настоящая дорога в ад»: предоставление автокефалии УПЦ сравнили с рейдерским захватом

Ведущий программы «Задело» Николай Петров:

На этой неделе произошло прежде немыслимое событие. Константинопольский патриархат сделал попытку не просто переписать, а целиком и полностью отменить все последние 300 лет совместной российско-украинской истории.

В четверг на официальном сайте Константинопольской православной церкви появился текст решения Синода, в четвертом пункте которого говорится буквально следующее: «Отменить юридическое обязательство синодального письма 1686 года, выданного по обстоятельствам того времени, которое предоставило право Московскому патриарху назначить митрополита Киевского».

Три века истории, не имеющей ни к Константинополю, ни к тамошнему действующему патриарху никакого отношения, отправлены в топку - одним росчерком пера. То есть, по сути, Константинопольская церковь заявила о своих полных и безраздельных правах на Украину и о том, что Киевского митрополита она теперь будет назначать сама. Мотивировка? «Обстоятельства времени изменились».

Еще бы не изменились! Киевская митрополия последней трети ХVII века и сегодняшняя Украинская православная церковь - это далеко не одно и то же. В состав Киевской митрополии тогда входили только Киевская, Луцкая, Львовская, Могилевская, Перемышльская, Полоцкая и Черниговская епархии. Сегодня часть этих епархий вообще находится в других государствах - Польше и Белоруссии. Как быть с ними? На них распространяется решение об отмене событий 300-летней давности? Интересный вопрос, не правда ли?

Есть другой, еще более интересный: а как быть с теми епархиями Украинской православной церкви, которые вообще никогда не входили в состав Константинопольского патриархата? Одесская, Херсонская, Николаевская, Донецкая, Луганская, Конотопская, Запорожская? Они же были учреждены уже позже. И к ним Константинополь не имеет никакого отношения.

Есть еще и третий крайне интересный вопрос. Вот что пишет Союз православных журналистов:«1686 год - один из самых трагичных периодов в истории Украины, названный Руиной. В результате гражданской войны, польской оккупации, татарских набегов население Украины сократилось на 70%».

То есть Константинополь в 1686 году передал в ведение Москвы разрушенную, обезлюдевшую территорию, исстрадавшуюся и истекшую кровью из-за нескольких десятилетий непрерывных войн и лишений. А сегодня он хочет вернуть себе Киевскую митрополию в нынешнем, вполне благоустроенном состоянии. Со многими тысячами приходов, десятками монастырей, духовными школами и так далее. То есть это даже уже и не раскол между разными областями Украины, а просто рейдерский захват Константинопольской церковью того, что ей никогда, ни при каких обстоятельствах ни по каким историческим документам не принадлежало! И после этого они еще предупреждают в пятом пункте решения Синода о недопустимости незаконного захвата церквей и монастырей на Украине вследствие вышеуказанных решений!

Одним словом, бедные наивные украинские власти, бедный Порошенко! Они хотели независимости и автокефалии, а фактически попали в постоянную кабалу к стамбульским грекам. Но самое интересное тут другое: прецедент пересмотра решения трехвековой давности. Конечно, церковь - общественная организация. Но если вдруг найдутся желающие распространить этот самый принцип «обстоятельства времени изменились» на межгосударственные отношения? Поверьте, откроются невероятные, просто фантастические перспективы по отмене всех договоров любой давности. А это и будет настоящая дорога в ад. Для всех. Так неосторожно распахнутая Константинопольской церковью.