ДТП в прямом эфире: в Черновцах девушка попала в аварию из-за онлайн-трансляции

В украинском городе Черновцы девушка врезалась на дороге в машину во время ведения прямой трансляции в социальных сетях.

Видео столкновения опубликовано на YouTube. На кадрах видно, как несколько девушек едут по дороге в автомобиле, одновременно снимая себя на телефон. Но в один момент их машина сталкивается с другой, и картинка резко меняется.

По всей видимости, телефон упал, но запись не остановилась. Далее на кадрах не было ничего, кроме голубого неба, но на фоне слышались голоса девушек. Одна из них спрашивала у другой, жива ли она и как себя чувствует.