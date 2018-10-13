Полиция ликвидировала одного боевика в ходе спецоперации в Дагестане
Правоохранительные органы продолжают спецоперацию в селе Эндирей Хасавюртовского района республики.
Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости
В результате спецоперации в дагестанском селе Эндирей, расположенном в Хасавюртовском районе республики, был уничтожен один боевик.
Как рассказали в силовых структурах Дагестана, в настоящий момент правоохранители продолжают спецоперацию в населенном пункте.
Ранее сообщалось, что в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана произошла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и боевиками. В результате инцидента один полицейский был ранен.