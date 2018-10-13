Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в одну из столичных клиник. Такое заявление сделал адвокат актера Евгений Парфенов.

По словам юриста, врачи оценивают состояние здоровья Джигарханяна как средней степени тяжести. При этом Парфенов не стал называть диагноз 83-летнего артиста, сославшись на врачебную тайну.

Адвокат отметил, что врачи смогли стабилизировать состояние актера, но тяжелая болезнь не позволит его подзащитному участвовать в судебном заседании по уголовному делу его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской, которое состоится 22 октября.

Отметим, что эта госпитализация стала пятой для Армена Джигарханяна за текущий год.