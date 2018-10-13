Стало известно, какие «соседи» могут ждать Кокорина и Мамаева в СИЗО

Стало известно, кто может стать соседями скандальных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в камерах Бутырского СИЗО.

В данный момент подозреваемые непосредственно не взаимодействуют с сокамерниками, так как находятся на карантине. Но после этого они могут попасть в камеры к гражданам тех категорий, с которыми в обычной жизни вряд ли пересекались, - бомжам, наркоманам или алкоголикам. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на зампреда Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву.

Напомним, в понедельник, 8 октября, стало известно о конфликте, произошедшем в кофейне на северо-западе Москвы между российскими футболистами Александром Кокориным, Павлом Мамаевым с одной стороны и чиновником Министерства промышленности и торговли РФ Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным с другой. Между ними возникло недопонимание, и в ход пошли стулья. Перед этим спортсмены успели в составе группы неизвестных нанести серьезный вред здоровью водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате произошедших событий на них было заведено уголовное дело.