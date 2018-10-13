Международная коалиция нанесла авиаудар с применением белого фосфора по сирийскому Хаджину - СМИ

Международная коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудары по городу Хаджин в сирийском Дейр-эз-Зоре. При этом союзные войска применили запрещенный белый фосфор.

Такую информацию распространило агентство SANА со ссылкой на военный источник. В сообщении отмечается, что данных о погибших или раненых среди мирных жителей к настоящему моменту нет.

В сентябре этого года сообщалось, что боевые корабли НАТО приблизились к берегам Сирии. В Минобороны РФ тогда заявили, что НАТО готовится нанести удар по САР, а поводом для атаки со стороны альянса может стать провокация с использованием химического оружия.