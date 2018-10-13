Опубликованы первые «секретные» снимки нового китайского «бомбардировщика-невидимки»

В Китае сообщили, что новый «невидимый» бомбардировщик Hong-20, или H-20, находится в предполетной стадии готовности. И показали его первое фото.

СМИ страны заявили, что разработчики добились большого прогресса, и самолет может отправиться в первый полет очень скоро. Множество разнообразных источников информации, писавших о бомбардировщике, отмечают, что Китай занимает все более жесткую позицию по отношению к своим конкурентам, в частности к США.

Как передает портал The Drive, еще в 2015 году правительство страны объявляло о работах, ведущихся над новым «самолетом-невидимкой», но в тот момент он не имел никакого официального обозначения. Позже название «Н-20» впервые появилось в прессе, а сейчас разработчики показали первые «секретные» снимки самолета.