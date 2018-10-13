В Черном море затонул теплоход, груженый металлоломом. Корабль под флагом Панамы направлялся в Турцию. В состав его экипажа входили восемь человек: двое граждан Турции и шесть азербайджанцев, сообщили в Росморречфлоте.

Около семи часов утра капитан подал сигнал бедствия, который приняли российские спастели. Оперативный деружный передал координаты места крушения всем находившимся поблизости кораблям. Спустя три часа стало известно о благополучном спасении экипажа.

«Члены экипажа, которые изначально сошли на аварийно-спасательный плот, были подобраны командой проходившего в этом районе греческого танкера. Его капитан вышел с нами на связь и доложил о хорошем самочувствии команды. Сейчас танкер следует в порт Новороссийска», - сообщил пресс-секретарь «Росморречфлота» Алексей Кравченко.

Место крушения теплохода обследовали: разлив нефтепродуктов на поверхности воды не обнаружен. В настоящий момент окружающей среде ничего не угрожает, подчеркнули в Росморречфлоте.