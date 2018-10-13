Ученые обнаружили таинственное существо в пещерах Туркмении

Международная группа ученых обнаружила неизвестное существо в горах Туркмении. Насекомое нашли в пещере Каптархан у подножия горы Койтендаг. О своих успехах испанские и болгарские натуралисты отчитались на страницах научно-популярного журнала Subterranean Biology.

Насекомое, чем-то отдаленно напоминающее двухвостку, не превышает в размерах нескольких миллиметров. Как и многие другие живые существа, обитающие в полнейшей темноте, оно белого цвета и почти прозрачное. Глаза у насекомого отсутствуют, в пространстве оно ориентируется при помощи чувствительных усиков, которые равны длине его тела. Уникальному насекомому дали название Turkmenocampa mirabilis, где первая часть словосочетания относится к месту обитания, а вторая означает «необычный, невероятный», сообщает «360».

Сейчас пещера Каптархан стало местом настоящего паломничества ученых со всего света. Исследователи намерены изучить ее полностью, чтобы найти других ранее неизвестных представителей фауны.