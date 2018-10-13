В Смоленской области на железной дороге столкнулись грузовик и тепловоз
Экстренное торможение состава не спасло ситуацию, и произошло жесткое ДТП, в результате которого поезд сошел с рельсов, а автомобиль загорелся.
Фото: СК РФ
В Смоленской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовик и тепловоз. Происшествие случилось на однопутном перегоне Рудня - Голынки.
Экстренное торможение состава не спасло ситуацию, и произошло жесткое ДТП, в результате которого тепловоз сошел с рельсов, а автомобиль загорелся.
Сообщается об одном погибшем, водителе грузовика. Полная картина обстоятельств произошедшего уточняется.