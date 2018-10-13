Сегодня на Украине вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении. Отныне все общенациональные каналы должны вещать 75% украиноязычного контента. Закон был принят Верховной радой еще в прошлом году. Телеканалам дали год на его адаптацию и внедрение новшеств. Для региональных и местных телеканалов сделали небольшое послабление, сообщает ТАСС. Там количество контента на украинском языке не должно быть менее 60%

Герои всех иностранных фильмов и телесериалов теперь заговорят по-украински. Это тоже требование закона. Другая речь допустима лишь в случае, когда того требует творческий замысел. Однако, в этом случае все реплики должны сопровождаться украинскими субтитрами.

Советские фильмы, снятые до первого августа 1991 года пощадили. Их озвучивать и дублировать не надо. Достаточно наложить украинские субтитры. Зато детские фильмы и мультики подлежат тотальному переводу и новой озвучке. Никаких исключений. Это же касается фильмов и сериалов вышедших в прокат после первого августа 1991 года. Проверять будут строго-настрого и займутся этим уже сегодня.

«Это первоочередная задача. Да, это будет не очень быстро, поскольку европейская норма мониторинга предусматривает понедельный, а не посуточный мониторинг, но за два-три месяца мы закончим этот мониторинг и объявим его результаты», - пообещал глава Национального совета по вопросам телевидения Юрий Артеменко.

Особое внимание к политическим ток-шоу, набирающим популярность на Украине в последние годы. Ведущие таких программ теперь должны говорить только по-украински. Если приглашенные гости их не понимают, очевидно это становится проблемой гостей. Они, конечно могут отвечать на вопросы ведущих на своем языке и в прямом эфире это допустимо, однако если передача выходит в записи, то русскоязычного эксперта обязательно продублируют. Языковые квоты на телевидении больнее всего ударят по самому телевидению, уверены эксперты отрасли.

«Из-за квотирования на телевидении и таких ограничений есть риск оттока телезрителей, которые привыкли получать информацию на русском языке. Часть из них просто перейдет в интернет, к которому есть легкий доступ, часть - к российским телеканалам или к спутнику», - уверен генеральный продюсер телеканала News One Василий Голованов.

Так или иначе, но решение принято и его будут исполнять и мониторить качество исполнения. Нарушителей ждут серьезные штрафы. За превышение лимита на русскую речь в телевизоре предусмотрен штраф до пяти процентов от суммы лицензионного сбора телеканала. Говоря простым языком – сотни тысяч гривен.