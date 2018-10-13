В Дагестане во время перестрелки с боевиками ранен сотрудник полиции

В селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана произошла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и боевиками. В результате инцидента один полицейский был ранен.

«Была перестрелка при адресной проверке одного из домов. Сколько внутри боевиков, неизвестно», - рассказали в МВД по республике.

По данным правоохранителей, дом, где укрылись бандиты, блокирован силовиками.

Ранее сообщалось, что в Буйнакском и Кумторкалинском районах Дагестана был введен режим контртеррористической операции. По данным оперштаба НАК по республике, это было сделано с целью недопущения совершения терактов, обеспечения безопасности местных жителей и поиска участников бандподполья.