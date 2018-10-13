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«Готов, вопреки риску для здоровья» - саратовский депутат хочет попробовать прожить на 3,5 тыс. рублей

Роман Захаров
11:39 13.10.2018
Депутат Николай Бондаренко прокомментировал спор с уволенной накануне с должности министра труда Саратовской области Натальей Соколовой о возможности прожить на 3,5 тысячи рублей.
Фото: ALEXEY BYCHKOV, Global Look Press

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко заявил о готовности прожить на 3,5 тысячи рублей с целью доказать, что сделать это невозможно. При этом народный избранник отметил, что осознает риск для своего здоровья во время такого эксперимента.

Комментируя спор с уволенной накануне министром труда и занятости Саратовской области Натальей Соколовой, утверждавшей, что 3,5 тысячи рублей достаточно для «физиологических потребностей», Бондаренко рассказал, как предложил чиновнице сделать это в качестве эксперимента, однако та отказалась из-за «министерского статуса».

«Я беседовал с Натальей Юрьевной (Соколовой - прим. ред.), когда она предлагала в Саратовской областной думе принять данную потребительскую корзину для работающего человека - 3,5 тысячи рублей. Я задавал ей вопрос: можете ли Вы прожить на эту корзину? И Наталья Юрьевна мне ответила, что статус министра ей этого сделать не позволит. И тогда я сказал ей, что готов попробовать это сделать: вы мне распишете рацион, вы мне подготовите список магазинов, где я должен это приобретать, чтобы действительно хватило денег. А я готов делать ежедневную видеофиксацию, выкладывать ее в Интернет, а вы сможете это контролировать. А я докажу, может, даже с ущербом для своего здоровья, что прожить на эти деньги невозможно», - сказал депутат в беседе с корреспондентом радио «Звезда».

В свою очередь, бывший депутат города Иванова, который также является блогером, Михаил Шор рассказал о том, как годом ранее пробовал прожить на 3700 рублей в месяц. По его словам, сделать это реально, однако тот период времени он назвал «выживанием».

«Я питался с 23 октября по 21 ноября 2017 года на продуктовую потребительскую корзину, то есть на 30 дней я должен был проесть не более 3729 рублей и 5 копеек. Дневной лимит получался 124 рубля и 30 копеек. Не могу сказать, что я шиковал. В итоге на эту сумму прожить можно, но есть одна тонкость: это не комфортная жизнь, это выживание. Вы будете кушать макароны, в какой-то момент сможете позволить себе яблоко. На такой еде похудеть нельзя. Вес только набирается. Вы можете забыть про рыбу, про все прочее. Потом пришлось пропить курс витаминов», - вспомнил Шор.

Напомним, глава Минтруда Саратовской области Наталья Соколова во время заседания рабочей группы комитета по соцполитике в областной думе заявила, что 3,5 тысячи рублей «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». При этом глава ведомства добавила, что в качестве эксперимента могла бы прожить на этот минимум, однако «статус министра» не позволит ей это сделать.

Высказывания министра вызвали резкую критику в обществе, и вскоре Соколова была уволена с занимаемой должности.

Позже стало известно, что сама экс-министр за 2017 год официально заработала 2,3 миллиона рублей. В собственности у Соколовой находятся дом площадью более 170 квадратных метров и участок в 338 «квадратов», а также небольшая квартира.

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