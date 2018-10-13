В Москве назвали «маниакальным бредом» заявления Киева о возвращении Кубани и Москвы

Российский сенатор Алексей Пушков назвал маниакальным бредом предложение министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна вооружиться и «возвратить Кубань и Москву». По мнению парламентария, заявления Киева относятся уже не к политике, а к «области психиатрии».

«Какой-то маниакальный бред про Москву, про Кубань, призывы "брать автоматы". Аптека - за углом, консультация у психиатра - третий дом справа», - передает РИА Новости заявление Пушкова.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, отвечая на вопрос, как быть украинцам, которым по разным причинам необходимо ездить в Россию, сказал, что вместо этого надо «надевать форму, брать автомат, идти воевать».