«Смотрите на мои дела» - Мелания Трамп прокомментировала скандал из-за своей куртки

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания заявила, что надела вызвавшую много шума куртку с надписью «Меня это вообще не волнует. А вас?» из-за реакции своих критиков и некоторых СМИ. Об этом американская первая леди рассказала во время общения с журналистами.

Напомним, Мелания Трамп подверглась резкой критике после того, как надела эту куртку во время поездки в центры содержания разлученных с родителями детей мигрантов. Первую леди обвинили в том, что она таким образом продемонстрировала свое пренебрежительное отношение к проблемам беженцев.

В свое оправдание жена американского лидера сообщила, что надела куртку для того, чтобы подняться и сойти с самолета, а когда она увидела реакцию ее критиков и «СМИ левого толка», то решила вновь появиться на публике в этой одежде.

«Я бы хотела, чтобы они обратили внимание на то, что я делаю, а не на то, во что я одеваюсь», - приводит газета «Известия» слова Мелании.

Ранее сообщалось, что первая леди Соединенных Штатов выступила с критическим замечанием на тему миграционной политики своего мужа. Как рассказала пресс-секретарь жены президента США, Мелания Трамп «ненавидит видеть детей, разлученных со своими семьями».