Более половины украинцев призывного возраста уклоняются от службы в армии. Неутешительную статистику привел военный комиссар киевского городского военкомата Сергей Клявин.

По его подсчетам, более 33 тысяч молодых людей из 57 тысяч подлежащих призыву в ряды ВСУ проигнорировали повестки. Число уклонистов составляет почти 60% от общего числа военнообязанных, сообщают «Известия».

Будущие солдаты скрываются у родственников, не являются в военкоматы, придумывают себе несуществующие болезни и даже организуют в Интернете тематические группы, в которых делятся легальными способами «откосить» от службы. Следователи Национальной полиции сбились с ног, разыскивая по стране подлежащих призыву.

Ранее Сергей Клявин сообщил, что в осенний призыв Киев должен был отправить для прохождения службы 744 человека, но и их пришлось собирать несколько месяцев.

И все же ситуация по сравнению с прошлым годом стала немного лучше. В 2017 году во время осеннего призыва ВСУ не досчитались 70% юношей, которых собирались поставить под ружье.

В этом году количество призывников увеличили более чем на 18% - до 17 960 тысяч человек. Расходы на всю компанию составят около 65 миллионов гривен, или 2,32 миллиона долларов.