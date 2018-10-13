В Германии заявили о важности «Северного потока-2» для страны

Мануэла Швезиг, премьер-министр немецкой земли Мекленбург – Передняя Померания, одобрила строительство «Северного потока-2» на территории Германии.

Как сказала политик, проект важен для страны, поскольку надежное энергообеспечение требует «дополнительного источника газа». Премьер раскритиковала позицию противников строительства, потому что, по ее словам, некоторые из них «преследуют при этом собственные экономические интересы».

Швезиг назвала «чушью» мнение о том, что газопровод поставит Германию в полную зависимость от России.

«Обе стороны заинтересованы в надежных поставках, а Германия и дальше будет получать большую часть требуемой энергии из других источников», — передает издание Wirtschaftswoche.

Между тем, прокладкой труб газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Германии, займутся судна Castoro Deici и Audacia. После завершения работ корабли вернутся в начальную точку. Прокладка должна закончиться к концу 2018 года.