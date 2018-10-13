Госкомиссия по расследованию аварии ракеты «Союз-ФГ» рассматривает вариант консервации МКС

Государственная комиссия по расследованию аварии ракеты «Союз-ФГ» создала подкомиссию по рассмотрению возможности консервации Международной космической станции (МКС). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

«Речь идет как об изучении негативного сценария консервации станции, так и разработке нового графика полетов», - приводит агентство слова собеседника.

Источник СМИ при этом добавил, что подкомиссия находится в тесном взаимодействии с иностранными партнерами.

Напомним, 11 октября космический корабль «Союз» прервал полет через две минуты после старта с космодрома Байконур из-за несрабатывания двигателей второй ступени. Спускаемый аппарат с экипажем на борту благополучно приземлился в Карагандинской области Казахстана. Космонавты не пострадали.

Позже в Роскосмосе рассказали о причинах неудачного старта ракеты «Союз».