Человек-космос: Марк Захаров отмечает 85-летний юбилей в стенах «Ленкома»

Советский и российский режиссер театра и кино, актер, педагог и сценарист Марк Захаров отмечает юбилей. Причем, юбилей выдался двойным.

Создателю «Обыкновенного чуда» исполнилось 85 лет, а его службе в «Ленкоме» – 45. Захаров подарил зрителю множество легендарных киношедевров, раскрыл таланты целой плеяды великих актеров. Народный артист и гениальный режиссер своим трудом удостоился множества премий.

Ученики мастера рассказали, почему так любят своего учителя. Актер «Ленкома» Дмитрий Певцов поделился, что на многие вещи в искусстве смотрит «глазами Захарова». Народный артист Андрей Соколов назвал Захарова «человеком-космосом», масштаб личности которого «осознать достаточно сложно».

Торжества в честь юбиляра прошли в родных ему стенах «Ленкома». В новом театральном сезоне Захаров собирается ставить новые премьерные спектакли и организовать большие гастроли по России и Европе. Бессмертная «Юнона и Авось» скоро отправится в путешествие по Италии.