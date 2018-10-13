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«Нет вариантов расторжения» – юрист рассказал, почему невозможно уволить Кокорина и Мамаева из клубов

Егор Левин
09:17 13.10.2018
Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России рассказал об отсутствии в Трудовом кодексе статьи для действий скандальных футболистов.
«Нет вариантов расторжения» – юрист рассказал, почему невозможно уволить Кокорина и Мамаева из клубов
Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

Российское законодательство не предусматривает вариантов расторжения контрактов из-за инцидентов, подобных устроенным футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Об этом сообщил председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев. Как он заявил, российский трудовой кодекс «не предусматривает оснований для расторжения трудового договора в одностороннем порядке» со стороны администрации футбольных клубов.

В законодательстве не существует санкций, которые накладываются за несоответствующее поведение работников не на рабочем месте в нерабочее время. Алексеев отметил, что все возникающие касательно судьбы скандальных спортсменов вопросы решатся позже.

«Мы не можем об этом говорить, пока нет полномасштабного всестороннего расследования и вынесения справедливого объективного приговора по данному делу», — передает «Интерфакс» слова юриста.

Напомним, в понедельник, 8 октября, стало известно о конфликте, возникшем в кофейне на северо-западе Москвы между российскими футболистами Александром Кокориным, Павлом Мамаевым с одной стороны и чиновником Министерства промышленности и торговли РФ Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным с другой. Между сторонами возникло недопонимание, и в ход пошли стулья. Перед этим спортсмены успели в составе группы неизвестных нанести серьезный вред здоровью водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате произошедших событий на них были заведены уголовные дела.

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