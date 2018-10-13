Девять человек погибли при восхождении на гору в Непале

Как минимум девять человек погибли во время восхождении на пик Гурджа Химал на западе Непала. Это следует из сообщений агентства AFP, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Восемь человек, в том числе члены экспедиции из Южной Кореи, погибли на западе Непала в связи с сильным бураном», - сказал собеседник агентства.

Представитель полиции при этом добавил, что один человек числится пропавшим без вести.

Летом этого года в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в горах Таджикистана погибли пятеро человек - трое российских альпинистов и двое членов экипажа. Всего на борту воздушного судна находились 15 альпинистов и трое членов экипажа.