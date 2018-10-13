Самолет потерпел крушение на авиашоу в США

Пилот самолета RV-8, который участвовал в авиашоу в аэропорту американского города Калпепер, что в штате Виргиния, потерпел крушение и погиб.

Инцидент произошел 12 октября. Легкомоторный самолет Van’s Aircraft разбился во время выполнения показательной программы в аэропорту Калпепер Риджинал.

По сообщению телеканала Fox5, причина крушения уточняется. На месте работают экстренные службы, полиция устанавливает личность погибшего пилота. К расследованию присоединились Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации.