Самолет потерпел крушение на авиашоу в США
Легкомоторный самолет Van’s Aircraft разбился во время выполнения показательной программы в аэропорту Калпепер Риджинал.
Фото: wusa9, Facebook
Видео: wusa9, Facebook
Пилот самолета RV-8, который участвовал в авиашоу в аэропорту американского города Калпепер, что в штате Виргиния, потерпел крушение и погиб.
Инцидент произошел 12 октября. Легкомоторный самолет Van’s Aircraft разбился во время выполнения показательной программы в аэропорту Калпепер Риджинал.
По сообщению телеканала Fox5, причина крушения уточняется. На месте работают экстренные службы, полиция устанавливает личность погибшего пилота. К расследованию присоединились Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации.