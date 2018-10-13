В России может появиться еще один выходной день

Отмечаемый в России 5 октября День учителя может стать официальным выходным. Соответствующий проект закона подготовил депутат от «Единой России» Сергей Вострецов, который является членом комитета ГД РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Как сообщает RT, ссылаясь на заявление Вострецова, в ближайшее время документ внесут на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Депутат уверен, что профессиональный праздник учителей должен стать всеобщим и, благодаря этому, возрастет общественная значимость труда преподавателя.

Законодатель намерен сделать День учителя общенациональным праздником, таким же, как, например, День народного единства. В случае если данное изменение будет внесено в статью 112 Трудового кодекса РФ, то 5 октября станет официальным выходным для всех российских граждан.

Напомним, 5 октября этого года министр обороны России Сергей Шойгу поздравил преподавателей и работников образовательных учреждений военного ведомства с Днем учителя.