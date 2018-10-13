«Пророссийская» позиция в Дании может стать уголовно наказуемой

В Дании хотят рассмотреть законопроект, по которому подданным королевства будет грозить уголовная ответственность за «пророссийскую» позицию.

Проект носит название «О мерах по борьбе с операциями психологического воздействия, проводимыми иностранной разведкой». По нему датчане могут сесть в тюрьму на 12 лет, если их высказывания во время предвыборных кампаний будут отличаться от позиции властей страны.

Издание Berlingske, которое сообщает о новом предложении датских властей, также и приводит примеры действий, которые в случае его принятия станут неправомерными. Наказание может грозить за «вмешательство в общественные дебаты» и попытки повлиять на процесс принятия решений.

«Под действие потенциально подпадает ситуация, когда агент иностранной разведки говорит, что было бы славно заменить перегоревшую лампочку в туалете того или иного заведения, а датский директор берет и следует его совету», — говорится в статье.

Автор статьи оценивает потенциальные законодательные нововведения в качестве попытки запугать датское общество.