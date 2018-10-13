Болтон сообщил о целях своего визита в Россию

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассчитывает продолжить диалог между Россией и Соединенными Штатами, благодаря своей поездке в Москву, которая состоится в конце октября.

«Причина моего визита - продолжение беседы, которую провели президенты (США Дональд - прим. ред.) Трамп и (России Владимир - прим. ред.) Путин летом в Хельсинки, поговорить об отношениях между Москвой и Вашингтоном», - заявил Болтон в беседе с корреспондентом Salem Radio Network.

Американский представитель при этом добавил, что Белый дом больше не видит попыток со стороны России «вмешаться» в выборы в США.

Ранее сообщалось, что Джон Болтон озвучил условие вывода американских войск с территории Сирии. По словам советника главы США, это может произойти лишь тогда, когда соответствующие действия произведет Иран.