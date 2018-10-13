Метеорит пробил крышу жилого дома в Японии

Специалисты Государственного музея науки пришли к выводу, что упавший на крышу частного дома в Японии камень на самом деле является метеоритом.

Как передает NHK, в конце сентября на крышу одного из частных домов в городе Комаки префектуры Айти упал камень, сделавший выбоину в строении. От удара небесное тело, поверхность которого была обгоревшей, развалилось на три части размером 10, 5 и 3 сантиметра. Позже осколки были найдены в саду.

Владелица дома отнесла расколовшийся камень в музей, где заметили, что осколки притягиваются магнитом. Специалисты пришли к выводу, что камни являются частями метеорита, возрастом 4,5 миллиарда лет.

По информации телекомпании, Государственный музей науки вскоре зарегистрирует небесного гостя под названием «метеорит Комаки» в Международном метеоритном обществе.