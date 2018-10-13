В кафе на МКАД произошел пожар на площади в 400 кв.м.

В Москве на 56-м километре МКАД загорелось кафе. Огонь окутал площадь в 400 квадратных метров.

Около 5 часов утра в спасательную службу поступило сообщение о возгорании в заведении общепита. На место происшествия незамедлительно приехали пожарные расчеты. На данный момент пожар потушен. Об этом сообщает столичный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре загорелся крупный склад. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров. Пожару присвоен высокий ранг.