В Киеве могут отказаться от горячей воды

Киевские власти изучают возможность отказа от централизованного горячего водоснабжения. Как заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, сейчас специалисты занимаются этим вопросом, так как «достаточно дорого подогревать, транспортировать воду, содержать сети».

Градоначальник при этом назвал Киев единственным восточноевропейским городом, где есть централизованное горячее водоснабжение. Кличко считает, что в Европе или США тепловодоснабжение - «это котельные и бойлерные», находящиеся в «отдельных домах или квартирах».

Мэр Киева также убежден, что «локальная теплогенерация намного эффективнее, чем потери, которые происходят по пути при центральном теплоснабжении».

В настоящий момент спецкомиссия изучает вопрос централизованного горячего водоснабжения столицы Украины и возможность отказа от него. Ожидается, что скоро обнародуют итоги, «чтобы переходить на более эффективное средство».

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли выгоду в отсутствии горячей воды. По словам замглавы администрации украинской столицы Петра Пантелеева, киевляне с начала мая сэкономили от 1,5 до 3,6 тысячи гривен благодаря отсутствию горячей воды.