В США хакеры украли персональные данные сотрудников Пентагона

Минобороны США заявило о взломе своей базы данных. Это привело к утечке персональных данных сотрудников ведомства.

Около 30 тысяч человек стали жертвами злоумышленников. Однако, как сообщают в ведомстве, эта цифра – не окончательная. В информации, которая содержалась во взломанных файлах, были указаны данные банковских карт и поездок работников.

При этом, взлом мог произойти еще несколькими месяцами ранее, но непосредственно обнаружился лишь недавно. Известно, что виноват в случившемся коммерческий поставщик. Об этом сообщают «Известия».

Между тем, ранее в США сообщали о легкодоступности ко взлому своей системы вооружений. Эксперты протестировали механизмы киберзащиты, которые использует Пентагон, и пришли к выводу, что они никуда не годятся.