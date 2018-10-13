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В США хакеры украли персональные данные сотрудников Пентагона

Егор Левин
06:39 13.10.2018
Утечка могла произойти несколькими месяцами ранее, но непосредственно обнаружилась лишь недавно.
В США хакеры украли персональные данные сотрудников Пентагона
Фото: Silas Stein, dpa, Globallookpress

Минобороны США заявило о взломе своей базы данных. Это привело к утечке персональных данных сотрудников ведомства.

Около 30 тысяч человек стали жертвами злоумышленников. Однако, как сообщают в ведомстве, эта цифра – не окончательная. В информации, которая содержалась во взломанных файлах, были указаны данные банковских карт и поездок работников.

При этом, взлом мог произойти еще несколькими месяцами ранее, но непосредственно обнаружился лишь недавно. Известно, что виноват в случившемся коммерческий поставщик. Об этом сообщают «Известия».

Между тем, ранее в США сообщали о легкодоступности ко взлому своей системы вооружений. Эксперты протестировали механизмы киберзащиты, которые использует Пентагон, и пришли к выводу, что они никуда не годятся.

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