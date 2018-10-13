В России ужесточили условия возврата водительских прав

Лишенные прав на управление транспортным средством автомобилисты смогут вернуть свои документы лишь после оплаты всех числящихся за ними штрафов. Соответствующее решение, размещенное на портале правовой информации, приняло российское правительство.

Теперь для возврата водительского удостоверения необходимо сдать в ГИБДД экзамен на знание ПДД, предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также предоставить сведения или квитанции об уплате штрафов.

Отмечается, что если права у автовладельца были отобраны за вождение в нетрезвом виде, то ему придется также пройти медицинское освидетельствование.