В сирийской провинции Латакия построили новую объездную автодорогу

В сирийском городе Джабла провинции Латакия построена новая объездная дорога, соединившая несколько частей населенного пункта с выходом на региональную трассу.

Официально, участок трассы еще не открыт, но местных водителей, кажется, уже не остановить. Строительная бригада обещает закончить работу уже в самое ближайшее время. Это совершенно новый участок дороги. И хотя протяженность его всего четыре километра, она значительно разгрузит транспортный поток в пригороде Латакии.

«Эта дорога - объездная. Теперь транзитному транспорту не нужно заезжать в город. Кроме того, по трассе можно доехать до нашего центрального рынка. Это удобно и покупателям, и продавцам на большегрузных машинах. С этой дороги также есть съезд на магистраль Латакия - Тартус», - говорит Ахмад Кандиль, глава города.

Новая дорога построена по самым современным технологиям и стандартам. Гарантия – десять лет. Четыре полосы движения в каждую сторону, для безопасности, встречные потоки разделены. На всем протяжении установлено дорожное освещение, а перекрестки оснащены светофорами. В настоящее время рабочие наносят дорожную разметку пешеходного перехода.

Дорога относится к городу и проходит вдоль новых жилых кварталов. Названия у новой улицы пока нет, в Джабле объявлено голосование, чтобы каждый житель мог предложить свой вариант.