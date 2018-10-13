Землетрясение на фоне извержения вулкана произошло в Гватемале
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали в департаменте Эскуинтла.
Фото: Ivan Damanik, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
В Гватемале в пятницу произошло мощное землетрясение на фоне начавшегося извержения вулкана Фуэго.
По данным национального управления по снижению последствий стихийных бедствий, подземные толчки магнитудой 5,8 были зафиксированы в департаменте Эскуинтла. Их могли почувствовать жители юга страны и столицы – города Гватемала.
В данный момент информации о жертвах и разрушениях нет.