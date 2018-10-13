Пентагон отказался верить в существование «Авангарда»

Представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что США не верят в существование российского высокотехнологичного гиперзвукового комплекса «Авангард», о котором в ходе послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года рассказал президент России Владимир Путин.

«До сих пор мы видели больше грандиозных заявлений об успехах, чем реальных доказательств этому», - цитирует Пэхона CNBC.

Ранее стало известно, что предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ приступили к серийному производству ракетных комплексов «Авангард». Также сообщалось, что ракетный комплекс «Авангард» поступит в войска в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах российского стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах «Кинжал», «Авангард», «Буревестник», боевом лазере «Пересвет», а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой «Посейдон».

Позже министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в соответствии с задачами, поставленными президентом, госпрограмма вооружений до 2027 года и план деятельности Минобороны до 2020 года будут изменены.

«Авангард» - российский подвижный грунтовый ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Является дальнейшим развитием проекта «Ярс» (РС-24 «Ярс») с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны.