В России снизились цены на iPhone

В России начали снижать цены на iPhone нового поколения – XS и XS Max, а также на смартфоны прошлого года – iPhone X. Об этом сообщает Hi-tech Mail.ru.

Сейчас покупатели прошлогоднюю «десятку» с объемом памяти 256 Гб могут приобрести за 65 тысяч рублей. В начале продаж смартфон стоил 92 тысяч.

Новые гаджеты Apple также часто продаются дешевле по сравнению с официальной ценой. По данным «Яндекс. Маркета», цены iPhone XS с 64,256 и 512 Гб памяти начинаются от 73, 83 и 97 тысяч рублей соответственно. Стоимость флагмана на старте продаж составляла 88 тысяч рублей за младшую модель.

iPone XS Max подешевел до 83 тысяч рублей за модификацию с 64 Гб. Цена на старте продаж составляла от 97 тысяч рублей. Модели с 256 и 512 Гб памяти стоят от 93 и 101 тысячи рублей соответственно.