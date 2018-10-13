Житель Воронежа спас кота с помощью автокрана
На видео запечатлено, как мужчина спасает кота с высоченного дерева.
Видео: RIA VORONEZH, youtube
Житель Воронежа снял кота с дерева с помощью автокрана. Видео чудесного спасения опубликовано на Youtube.
На кадрах запечатлено, как неизвестный мужчина, сидящий в петле транспортного средства, снимает кота с высоченного тополя.
По словам хозяйки животного, ее питомец просидел на дереве трое суток. Она рассказала, что автокран работал неподалеку, и водитель согласился помочь.