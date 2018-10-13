В Краснодаре горит склад площадью 2500 кв м

В Краснодаре загорелся крупный склад. Площадь пожара составляет 2500 квадратных метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Пожару присвоен высокий ранг.

«Сегодня в 00.29 на пульт «01» Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании складского помещения по адресу: г. Краснодар, х. Ленина. Незамедлительно к месту были направлены силы и средства МЧС России», - сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели организовали сбор аэромобильной группы. Информация о происшествии уточняется. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.