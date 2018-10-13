Кличко предложил отключить Киев от горячего водоснабжения

Власти Киева изучают возможность отключения города от централизованного горячего водоснабжения. С таким заявлением выступил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Об этом сообщает газета «Известия».

По его словам, транспортировать горячую воду и содержать в надлежащем состоянии сети при централизованном водоснабжении довольно затратно. Также при транспортировке воды по трубам происходит значительная теплопотеря.

Кличко отметил, что в Восточной Европе ни в одном городе кроме Киева нет центрального горячего водоснабжения. В квартиры в западных странах идет холодная вода, потом ее нагревают в бойлерах.

После того как комиссия оценит все плюсы и минусы отказа от горячего водоснабжения, будут опубликованы выводы наиболее эффективного метода замены существующих норм.