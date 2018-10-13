В Москве автомобиль протаранил церковную ограду

В Москве на Святоозерской улице автомобиль на полной скорости врезался в церковный забор. На видео, опубликованном в сети, видно, как машину заносит, после чего она врезается в ограду. Кадры сняла камера уличного видеонаблюдения.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Обстоятельства аварии выясняются.