Ученые обнаружили рыбу - «вампира»

Ученые обнаружили в пещерах Сомали необычную рыбу, в клетках которой нет особой системы, отвечающей за починку мелких мутаций в ДНК. Из-за этого солнечный свет опасен для нее. Статья о животном опубликована в журнале Current Biology.

Биолог Николас Фолкс из Технологического института Карлсруэ рассказал, что подобное происходило только еще с одной группой животных – плацентарными млекопитающими. Он считает, что такие явления говорят о том, что наши предки жили в кромешной тьме.

Фолкс вместе со своими коллегами открыл целый вид животных, которые страдают от подобных проблем, изучая геномы рыб, которые живут в пещерных водоемах. Многие из них приспособились к такой жизни совсем недавно, и изучение их ДНК должно было раскрыть секреты их эволюции и то, как работает естественный отбор.

В ходе изучения рыбы, ученые выяснили, что системы починки ДНК в ее клетках не реагируют на повышение или понижение уровня освещенности их аквариума, и всегда оставались в «выключенном» состоянии. Они выяснили, что этот феномен вызван из-за изменений в структуре соседних с ними участков, влияющих на их читаемость.

Эксперименты специалистов показали, что икринки и мальки необычной рыбы погибают через несколько дней после их попадания на свет или при облучении небольшими дозами ультрафиолета.

В данный момент биологи хотят изучить другие системы починки ДНК у этих рыб, которые не связаны с солнечным ультрафиолетом, и понять, есть ли аналогичные изменения в их работе. Также их интересует, почему часть генов, которые отвечают за синтез ферментов-фотолиаз, была повреждена в ДНК предков человека и других млекопитающих.