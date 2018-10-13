Гуманоидный робот Atlas показал мастер-класс по паркуру: видео

Робототехники американо-японской технологической компании Boston Dynamics показали, что их автономный гуманоидный робот «Atlas» освоил навыки паркура и отлично держит баланс, перепрыгивая через 40-сантиметровые ступеньки.

На видео, опубликованном на канале компании в YouTube, представлен этап преодоления роботом препятствий. На кадрах робот ловко скачет на двух ногах.

Программное обеспечение робота построено таким образом, что он использует при движении сразу всю конструкцию своего «тела», как и человек, распределяя энергию при прыжке. Робот оснащен компьютерным зрением, что позволяет ему ориентироваться в пространстве и обходить препятствия.