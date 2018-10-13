На Украине призвали местных жителей «вернуть Кубань и Москву»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал украинцев вооружиться и «возвратить Кубань и Москву». Об этом он заявил в интервью «Громадьске ТВ».

Таким образом политик ответил на вопрос, что делать гражданам Украины, которым необходимо ездить в Россию. Он сказал, что вместо этого им необходимо «одевать форму, брать автомат, идти воевать».

По его словам, только «после возвращения Кубани и Москвы», можно думать о том, что «очень надо и хочется поехать дальше».