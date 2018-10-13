На МКС доставят новый 3D-биопринтер для печати в космосе

Российская компания, потерявшая в аварии ракеты «Союз МС-10» первый биопринтер для печати в космосе, отправит на станцию новый аналогичный аппарат. Об этом на своей странице в Facebook сообщил управляющий партнер компании-создателя биопринтера Юсеф Хесуани.

«Есть дублер, и в самом скором времени он будет готов полететь на МКС», - говорится в сообщении.

Первый принтер предназначался для проведения первого в истории эксперимента по печати биологических объектов в космосе. Аппарат находился в бытовом отсеке, который отстрелился от спускаемой капсулы корабля «Союз МС-10» и сгорел со всем содержимым.