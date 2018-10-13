Дети в песне предложили заключать договор с родителями перед мытьем полов и посуды

В Сети набирает популярность видео с выступления детского хора, поющего попурри о взрослых проблемах. Дети в юмористическом ключе исполняют песню о том, как повышается НДС, о заключении договоров с родителями перед оказанием помощи по дому.

Сюжет песни представлен в гиперболизированной форме и изображает взрослые проблемы в детской жизни.

Номер сопровождается овациями и бурным смехом зала.