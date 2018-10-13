В саратовском минтруда рассказали о методике расчета прожиточного минимума

Министерство труда, занятости и миграции Саратовской области объяснило, что набор продовольственной корзины для расчета прожиточного минимума определен на федеральном уровне, а его размер рассчитывается в регионе с учетом местных цен, при этом обе величины являются техническими и используются для расчетов социальных пособий и льгот. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя регионального министерства.

Она рассказала, что прожиточный минимум и цена набора продуктов питания являются техническими величинами, которые используются для расчетов социальных пособий и льгот, то есть являются показателями мер дополнительной поддержки малообеспеченных граждан.

По ее словам, набор продуктов товаров и услуг для расчета прожиточного минимума определен на федеральном уровне, а его величина по единой для всех регионов методике рассчитывается в регионе на продовольственные и непродовольственные товары и необходимые услуги».

«В величину прожиточного минимума входит и стоимость набора продуктов питания, и другие необходимые траты», - сказала она.

Представитель министерства добавила, что набор продуктов питания, которые входят в состав продовольственных корзин, основан НИИ питания России и обеспечивает потребности в энергетической ценности питания.

Она подчеркнула, что в Саратовской области состав потребительской корзины определен «в максимально допустимом размере». Кроме того, сейчас прожиточный минимум пенсионера в области составляет 7,99 тысяч рублей, а в 2019 году эту сумму повысят до 8,278 тысячи рублей.

Ранее в Youtube появилось видео, на котором запечатлен спор министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой и депутата Николая Бондаренко о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца. Она сказала, что 3,5 тысяч рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Позже стало известно, что Соколову отправили в отставку после высказываний о прожиточном минимуме, а на ее должность назначили первого замминистра Наталья Жуковская.