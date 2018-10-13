Илон Маск изобрел сорокаградусный напиток Teslaquila

Компания Tesla, производящая электромобили, подала заявку на регистрацию товарного знака Teslaquila. Об этом в своем Twitter написал основатель, генеральный директор и председатель совета директоров компании Илон Маск.

«Скоро появится», — написал Маск в подписи к своей публикации.

Как сообщает канал CNBC, новый сорокаградусный напиток будут выпускать в США и на Ямайке. Компания уже подала заявку в американском Бюро регистрации патентов и товарных знаков.

Teslaquila представляет из себя напиток, изготавливаемый путем дистилляции сока агавы.