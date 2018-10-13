В Москве запустят производство импортозамещающих лекарств

В российской столице запустят проект в области производства импортозамещающих лекарственных средств для лечения социально значимых заболеваний. Осуществлять программу будут группа компаний «Р-Фарм» и АО «Русатом Хэлскеа». Об этом сообщило РИА Новости.

Эти корпорации будут изготваливать препараты для терапии кардиологических, онкологических, психических заболеваний, болезней дыхательных путей, а также рассеянного склероза и хронической почечной недостаточности, отмечается в сообщении РХК. Новые производственные мощности, которые разместятся в Москве, будут задействованы при реализации выигранного конкурса на право заключения государственного контракта на поставку лекарственных препаратов между столичными властями и компанией «Р-Опра», которая входит в «Р-Фарм».

В рамках контракта, который заключается на 10 лет, будет произведено 56 лекарственных препаратов по 31 международному непатентованному наименованию. Значительная часть лекарственных средств из списка на сегодняшний день не производится на территории России. Три препарата из перечня будут производится по полному циклу, включая производство фармацевтических субстанций, отмечается в сообщении.

Объем контракта не сообщается, но ранее стало известно, что «Р-Опра» выиграла конкурс на право организации нового фармпроизводства. Начальная цена контракта составляла 22,5 миллиарда рублей, но компания предложила выполнить его за 18,4 миллиарда рублей. О площадке для нового производства пока неизвестно.