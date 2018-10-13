Назван доход предложившей прожить на 3500 в месяц саратовского министра

Доходы министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой, которую уволили в пятницу после заявления про размер прожиточного минимума, составил 2,3 миллиона рублей. Такие данные приводятся за прошлый год.

Соответствующая информация указана на портале областного правительства в декларации о доходах.

Согласно материалам, в 2016 году доход экс-министра составил 1,75 миллиона рублей. В собственности у нее был дом площадью более 170 кв м и участок в 338 «квадратов», а также небольшая квартира.

Ранее в интернете появилось видео, на котором министр спорит с коллегой по облдуме на тему прожиточного минимума.

Чиновница заявила, что 3,5 тысячи рублей будет вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Сама же она на такие деньги жить не захотела.